Infomédiaire Maroc – La ville d’Orlando, en Floride (Sud-est des Etats-Unis) accueillera, du 4 au 7 octobre prochain, « Le Village du Maroc », un espace réunissant une multitude d’animations, d’espaces culinaires, de présentations de produits d’artisanat et du terroir, d’expositions d’art, et de conférences.

D’après les organisateurs, cet espace de rencontres vise à mettre en exergue la richesse et la diversité du Maroc, un pays en plein essor économique, qui se caractérise par son patrimoine matériel et immatériel unique, ses affluents culturels et artistiques diversifiés, qui en font une destination touristique privilégiée.

Organisée en partenariat avec l’ambassade du Maroc aux Etats-Unis et à l’initiative de la présidente de « Musk Strategies », Bahia Benkhar, cette importante manifestation jouit du soutien d’un nombre d’acteurs marocains vivant aux Etats-Unis, ainsi que d’organismes institutionnels, notamment le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, la Maison de l’Artisan, le Ministère du Tourisme et l’Agence marocaine de développement des investissements (AMDI).

Le « Village du Maroc » se veut une occasion pour célébrer l’excellence des liens d’amitié séculaire, unissant le Maroc et les Etats-Unis depuis 1777, lorsque le Royaume est devenu la première nation à reconnaître formellement l’indépendance de la jeune république américaine, renforcés par l’accord de libre-échange (ALE) entré en vigueur en 2006, souligne la même source.

L’événement permettra également de promouvoir la destination Maroc à travers ses atouts touristiques, cultuels, et économiques, et en tant que véritable hub stratégique pour l’Afrique, grâce à la nouvelle politique africaine impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La ville d’Orlando, qui abrite une importante communauté marocaine, est une destination touristique de grande envergure avec ses multiples parcs d’attraction et ses 70 millions de visiteurs en 2017.

