Infomédiaire Maroc – Le parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réaffirmé, hier à Rabat, son soutien à la demande d’adhésion du Maroc.

Le président et les membres du parlement de la CEDEAO ayant pris part au colloque organisé par la Chambre des Représentants en partenariat avec le parlement de la CEDEAO sous le thème « vers une meilleure circulation des personnes et des biens entre les pays africains », ont souligné que cette adhésion constituera, sans nul doute, une valeur ajoutée pour la Communauté, et sera propice à un échange mutuellement bénéfique et au partage de bonnes pratiques entre les pays membres, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Rédaction Infomédiaire