La Chambre des conseillers tiendra jeudi et vendredi deux séances plénières consacrées à l’examen et au vote du projet de loi des finances (PLF) 2020.

La séance de jeudi qui débutera à 10h30 sera consacrée à la présentation du rapport de la commission des finances, de la planification et du développement économique et à la discussion générale.

Après la séance (15H30) consacrée à l’examen du texte, le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration répondra aux interventions des groupes et groupement parlementaires. Vendredi, la chambre poursuivra ses travaux par le vote de la première partie du Projet, l’examen de la deuxième partie et le vote de projets de budgets sectoriels.

Dans l’après-midi, les groupes et le groupement parlementaires examineront les projets des budgets sectoriels et écouteront la réponse du gouvernement, avant de voter la deuxième partie et d’adopter le projet de loi des finances dans sa globalité.