L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a tenu son conseil d’administration sous la présidence de Madame Nadia Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale. Au cours de ce conseil, l’ensemble des réalisations de l’année 2019, ainsi que le plan d’actions 2020, ont été présentés par le Directeur Général de l’ONMT, Adel El Fakir.

Les réalisations positives à fin Août 2019 confortent la tendance haussière pour la Destination Maroc qui a enregistré 9,27 millions arrivées aux postes frontières et 17 millions de nuitées représentant une croissance de +6,4% par rapport à l’exercice 2018. L’embellie est également constatée au niveau du tourisme interne qui enregistre une hausse de 10% de nuitées. Ces performances sont la résultante d’une approche inclusive entre le Ministère, l’ONMT, la CNT et l’ensemble des acteurs du secteur touristique national.

L’exercice 2019 a connu l’avancement de plusieurs chantiers validés lors du dernier conseil d’administration de juin 2019, notamment le lancement de plusieurs appels d’offres : e-réputation et déploiement de la destination Maroc sur les médias sociaux, la nouvelle campagne du tourisme interne, les études de la demande nationale et internationale ainsi que la mise en place d’un nouveau concept de stand 100% Digital, inauguré lors du World Travel Market à Londres et qui sera redéployé sur l’ensemble des stands Maroc.

Sur le plan commercial, l’ONMT a signé plusieurs partenariats avec des opérateurs mondiaux dont le géant chinois C-trip et le Tour opérateur britannique Easy Jet Holiday, ce qui représente 2,7 millions de clients contractés et une augmentation de 50% par rapport à l’exercice 2018.

Les contrats de partenariat aérien ont permis l’ouverture de 59 nouvelles routes, ce qui représente une augmentation en capacité de plus de 776 milles sièges, soit 7% de plus par rapport à l’exercice 2018