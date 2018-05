Infomédiaire Maroc – Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a mis en garde samedi soir contre toute action “susceptible de modifier le statu quo” eu égard à la question du Sahara. Dans un communiqué de son porte-parole, Stéphane Dujarric, Guterres a dit suivre “de près l’évolution de la situation au Sahara”.

De son côté, le Maroc a condamné ‘‘vigoureusement les actions de provocation récentes menées par le ‘polisario’ dans la localité de Tifariti, à l’Est du dispositif de défense au Sahara Marocain’’ et ‘‘considère qu’il s’agit là d’une nouvelle violation caractérisée du cessez-le-feu et d’un défi flagrant à l’autorité du Conseil de sécurité de l’ONU’’.

‘‘Acculés après la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain, et visiblement embarrassés par la confirmation des liens avec le Groupement terroriste du Hezbollah, l’Algérie et le ‘polisario’ ont choisi la fuite en avant et la logique du pourrissement, à travers la multiplication des agitations puériles et irresponsables’’.

Rédaction Infomédiaire