Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid, et le Pape François ont procédé, ce samedi à la salle du Trône au Palais Royal à Rabat, à la signature de « l’Appel d’Al Qods » visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.

Infomédiaire Maroc vous propose de découvrir le texte intégral de cet Appel, dont lecture a été donnée, en langue arabe, par le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, Mohamed Yessef, et en langue italienne par Edgar Pena Parra, substitut de la secrétairerie d’Etat du Vatican.