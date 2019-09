Le ministère de la Culture et de la Communication, Département de la culture, a dévoilé, les noms des lauréats du Prix du Maroc du livre 2019, désignés à l’issue des travaux des commissions chargées de la lecture et de l’évaluation.

Les jurys du ont examiné cette année un total de 191 publications dans divers domaines créatifs et intellectuels, dont 27 titres poétiques, 38 dans la Narration, 27 en sciences humaines, 22 en sciences sociales, 15 dans les études littéraires, linguistiques et artistiques, 10 en culture amazighe, 22 en création littéraire amazighe, 11 titres pour les jeunes et enfants et 12 en traduction… Infomédiaire Maroc vous propose de découvrir la liste des lauréats