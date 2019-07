Un protocole d’accord entre l’Etat et l’Office national des chemins de fer (ONCF) a été signé, ce jeudi à Rabat, afin d’acter les orientations stratégiques pour le développement et la pérennité du modèle de l’ONCF.

Paraphé, d’une part par le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaaboun, et le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, et d’autre part, par le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, ce protocole d’accord a pour objet de mettre en place un modèle économique à même de pérenniser l’effort de modernisation mené par l’ONCF grâce aux investissements structurants conduits au cours des deux dernières décennies et la mise en œuvre des nouvelles orientations assignées par l’Etat à l’Office.

Cette action vise le développement du réseau ferroviaire marocain selon un schéma optimisé, notamment en termes de financement et de gouvernance ainsi que la poursuite de l’effort d’alignement de la qualité et de la régularité des services sur les standards internationaux.