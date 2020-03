L’activité de la minoterie industrielle affiche un rythme soutenu et une production journalière en farine qui dépasse la moyenne habituelle de 47%, en vue d’assurer un approvisionnement suffisant du marché national, selon la même source, notant que les stocks de blé, détenus par les organismes stockeurs et les minoteries, permettent une couverture de trois mois, en plus des engagements d’importation pris par les professionnels du secteur, qui renforceront les disponibilités en produits céréaliers.

Par ailleurs, il est prévu la suspension des droits de douane à l’importation du blé tendre jusqu’au 15 juin, du blé dur et des légumineuses (poids-chiche, lentilles, fèves, haricot blanc) jusqu’à nouvel ordre. Le décret portant ces décisions sera programmé lors des prochains conseils de gouvernement, annonce-t-on.

Le ministère indique qu’il opère un suivi rigoureux pour l’importation des céréales, à travers un monitoring des navires en provenance de différentes origines jusqu’à leur arrivée dans les ports du Royaume avec les dates exactes de leur accostage et les volumes apportés