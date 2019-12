Après l’ouverture de son 50ème restaurant à Dar Bouazza Casablanca, mercredi 18 Décembre 2019, McDonald’s Maroc continue sa croissance avec l’ouverture de son 51ème restaurant sur l’axe Casablanca-Marrakech. Ce restaurant, qui a été inauguré vendredi dernier, est le 3ème restaurant McDonald’s sur le réseau autoroutier après ceux de Bouznika sur l’axe autoroutier Casablanca-Rabat.

L’inauguration de ce nouveau restaurant McDonald’s s’est faite en présence de Driss El Alami, Vice-Président Directeur Général de McDonald’s Maroc, ainsi que Anouar Benazzouz Directeur Général de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), qui à cette occasion a mis en perspective la vision stratégique de ADM : ‘‘Depuis quelques années déjà, nous avons déployé une stratégie concernant l’ensemble du mix marketing à la fois pour étoffer notre réseau de distribution du Pass Jawaz, diversifier les moyens de paiement, renforcer la maintenance et l’assistance mais également mettre en place une offre de service en restauration et en divertissement pour les enfants à travers des franchises de renom telle que McDonald’s. Nos clients-usagers trouveront une offre diversifiée et de qualité à des prix abordables et ADM a tenu dans le cadre de ce partenariat avec McDonald’s à maintenir les mêmes prix à l’identique de ceux pratiqués en ville. Les autoroutes ne sont plus que des infrastructures, mais également un espace de divertissement, de détente et de loisir pour que le voyage soit le plus sécurisé et le plus agréable sur notre réseau’’.

Pour Driss El Alami, ‘‘Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de McDonald’s Maroc et sa volonté d’accompagner le développement des infrastructures nationales. En effet nous avons également ouvert 3 nouveaux restaurants en 2019 dans les gares LGV de Casablanca, Rabat et Tanger’’.