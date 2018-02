Infomédiaire Maroc – Le Maroc a mis en place une série de programmes et d’actions visant à préserver la biodiversité floristique et faunistique et à réduire les menaces auxquelles elle fait face, a indiqué la directrice régionale du secrétariat d’Etat chargé du Développement durable dans la région de l’Oriental, Salima Demnati.

Le Maroc qui abrite une biodiversité riche tant au niveau de la faune, de la flore que des écosystèmes, occupant ainsi la 2ème position en Méditerranée, a mis en place une stratégie et un plan d’action national visant la protection de son patrimoine biologique en vue de sa conservation et son utilisation rationnelle et durable, a souligné Demnati dans une déclaration en marge d’un workshop international à Nador (5-9 février) axé sur la biodiversité microbienne des écosystèmes marins.

Et d’ajouter que cette stratégie s’articule autour de 5 axes fondamentaux : (1) gestion rationnelle et utilisation durable des ressources biologiques, (2) amélioration des connaissances sur la diversité biologique, (3) sensibilisation et éducation, (4) législation et institutions et (5) coopération internationale.

