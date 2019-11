Des femmes africaines leaders de différents pays et horizons se sont réunies, ce jeudi à Marrakech, pour la construction d’une coalition mettant fin à l’inégalité des sexes en Afrique et ce, dans le cadre de la 3ème édition de la Conférence des Femmes Africaines (AWC).

Initiée par la Fondation Helpline for the Needy Abuja (Nigeria) en partenariat avec le Centre International de Diplomatie (Maroc) et en collaboration avec Echoes Africa Initiatives (New York), cette Conférence, qui se veut l’un des plus éminents rassemblements annuels d’experts, d’institutions, d’organisations non gouvernementales et d’entreprises, a pour but de définir des agendas et des options viables, à travers lesquels les acteurs de la politique africaine peuvent canaliser les diverses ressources dont disposent les femmes africaines vers le développement durable du Continent.