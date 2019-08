Le Conseil d’Administration de la société Fenie Brossette tenu le 27 Août 2019 a nommé Abdelmounaim Faouzi au poste de Président Directeur Général.

Il succède ainsi à Abdelmajid Tazlaoui qui a géré la société pendant une phase intérimaire de 6 mois. Il aura la responsabilité d’accélérer l’exécution du plan de développement initié en février 2019, d’ouvrir l’entreprise sur de nouveaux secteurs d’activités et de consolider les métiers historiques.

Abdelmounaim Faouzi, âgé de 50 ans, est un entrepreneur présent dans divers secteurs d’activités. Il cumule plus de 25 années d’expériences professionnelles au Maroc, au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Il est ingénieur d’état de l’école supérieure des mines de Rabat.

A noter que Fenie Brossette, société cotée à la bourse de Casablanca, filiale de des sociétés Asma Invest (Fonds Saoudien) et de Zellidja (Fonds Maroco-Emirati), est un acteur de référence qui anime le marché marocain depuis plus de 90 ans et intervient dans les secteurs du BTP de l’industrie, de l’automobile et des services.