Ferrero revient sur le rappel de certains lots de Kinder et sur sa collaboration avec les autorités. Les lots sélectionnés de Kinder sont produits à Arlon, en Belgique.

Chez Ferrero, la sécurité des consommateurs est notre priorité numéro un. Dans cette optique, suite à l’annonce en Europe de cas signalés de salmonelle liés à des produits Kinder fabriqués en Belgique, nous, chez Ferrero Maroc, voulons rassurer nos consommateurs et clients au Maroc que le rappel volontaire ne concerne aucun produit Kinder commercialisés par Ferrero Maroc.

Grâce à la collaboration avec plusieurs autorités de sécurité alimentaire et de santé publique en Europe, Ferrero a acquis de nouvelles données montrant une correspondance génotypique entre les cas de salmonelle signalés en Europe et notre usine d’Arlon, en Belgique.

Dans le cadre de notre plan d’analyse, la présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre. Après une enquête approfondie, le point d’origine a été identifié comme étant un filtre à la sortie de deux réservoirs de matières premières. Les matériaux et les produits finis ont été bloqués et non libérés. L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête en collaboration avec les autorités de sécurité alimentaire.

Suite au problème, Ferrero a pris des mesures, notamment la suppression du filtre, et a considérablement augmenté le niveau déjà élevé de contrôles sur les produits semi-finis et finis.

Le rappel, qui a commencé par précaution, concerne des produits fabriqués en Belgique – des lots de Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g et Kinder Schokobons ; tous les autres produits Kinder et Ferrero ne sont pas concernés par ce rappel. Ferrero Maroc ne commercialise pas directement les produits provenant de l’usine d’Arlon (Belgique) ; Cependant, nous conseillons aux consommateurs qui ont acheté ces produits de ne pas les consommer mais plutôt de les conserver et de contacter notre équipe d’assistance aux consommateurs par e-mail à l’adresse [email protected] qui pourra vous aider davantage.

Nous regrettons profondément cette affaire et tenons à remercier les autorités pour la collaboration et les recommandations en cours. Nous prenons la sécurité alimentaire très au sérieux et chaque mesure que nous avons prise a été guidée par notre engagement envers le soin des consommateurs.