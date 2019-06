L’Office National des chemins de Fer (ONCF) mobilise toutes ses équipes pour assurer, dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, la mobilité de plusieurs milliers de passagers au cours de la période estivale qui connaît une grande affluence de voyageurs.

« Concrètement, ce sont 230 trains qui sont programmés chaque jour à partir du lundi 24 juin jusqu’au dimanche 15 septembre prochain, avec un renforcement sur les destinations les plus sollicitées Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Oujda et Nador », annonce, lundi, l’Office dans communiqué.

Cette offre se ventile par catégorie de trains. Il s’agit de « Offre Al Boraq », qui sera renforcée de 50% en termes de fréquence avec un train chaque heure de 6h à 21h, totalisant ainsi 30 voyages sur l’axe Tanger Ville-Casa Voyageurs (15 dans chaque sens), ajoute la même source, relevant que les voyageurs partent de Casablanca ou de Tanger, le train fera son départ aux heures «H00» facilement mémorisable (6H00, 7H00, 8H00, …..21H00) rendant la mobilité encore plus simple et plus pratique.

Pour permettre à un plus grand nombre de voyageurs de vivre une expérience de voyage inédite à bord d’Al Boraq, l’ONCF met en vente des milliers de billets à tarif « Al Boraq PROMO » : 99 Dh pour Casablanca-Tanger (2h10 min), 89 Dh pour Rabat-Tanger (1h20 min) et 79 Dh pour Kenitra-Tanger (50 min). Pour ce faire, il suffit de réserver le billet au moins une semaine avant la date du voyage pour bénéficier de ces tarifs attractifs, souligne le texte. L’Office lance aussi « à partir de cet été une nouvelle carte de restauration à bord. Celle-ci propose une grande variété de choix de repas et de menus, avec des recettes développées et préparées exclusivement pour les voyageurs Al Boraq qui sont invités à les découvrir en voiture Cafétéria se trouvant au milieu de chaque train ». Concernant l’offre Al Atlas, elle sera étoffée vers Marrakech, grâce à l’injection de 6 trains supplémentaires à partir de Casablanca venant accompagner la croissance de la demande due au gain en temps de parcours (Casablanca Oasis – Marrakech en 2h30mn) et la nette amélioration de la ponctualité. Au total, 24 trains relieront la capitale économique et la première destination touristique du Royaume avec des horaires couvrant toute la journée.

Sur l’axe de l’oriental, des liaisons directes seront programmées au départ d’Oujda et de Nador vers Tanger et vers Casablanca en offrant 4 départs par jour dans chaque sens, à des tarifs promotionnels à 99Dh seulement en 2cl et 149 Dh en 1cl pour un voyage de bout en bout (offre soumise à conditions). Pour ce qui est du « Train Hôtel », toujours sur l’axe de l’Oriental et pour améliorer davantage les conditions de voyages nocturnes à bord des compartiments agencés en chambres d’hôtels mobiles dotées de toutes les commodités nécessaires et offrant un niveau de service optimal, les voyageurs pourront profiter d’une nuit de sommeil en toute quiétude à partir de 499 Dh en voiture single, bénéficiant d’un petit déjeuner offert », souligne-t-on.

S’agissant de la mobilisation et relooking des équipes Front Office, « pour être facilement repérés par les voyageurs dans un hall ou à bord d’un train, les 1.000 collaborateurs ONCF de front office qui seront mobilisés pendant cette période pour accompagner et assister les voyageurs, vont enfiler le nouvel uniforme d’été chic et décontracté, offrant un outil de travail moderne confortable et fonctionnel adapté aux spécificités du métier. L’uniforme est inspiré du modèle hiver lancé en novembre 2018 et qui avait été favorablement accueilli par les voyageurs », ajoute la même source.

Le tarif « Yalla », des milliers de billets « Yalla » « seront mis en vente tous les jours permettant aux clients de découvrir le plaisir de voyager par train à 49 Dh seulement à bord des trains «Al Atlas» desservant les axes Marrakech-Casa-Rabat-Fès et Tanger-Fès-Oujda-Nador », conclut le communiqué qui invite sa clientèle, pour plus d’informations, à consulter les stands d’accueil dans les gares, dépliants et affiches horaires en gares, Centre de Relation Client ONCF « 2255 » (coût de la communication locale), sites web (www.oncf.ma et www.oncf-voyages.ma, www.alboraq.ma) et pages officielles ONCF sur les réseaux sociaux.