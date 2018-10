Infomediaire Maroc – La Chambre d’industrie, de commerce et des services de la région Fès-Meknès a adopté un projet de convention portant sur la création et le financement du pôle industriel d’Ain Chegag à Fès pour coût estimé à 303 millions de dirhams (MDH).

Ce projet sera réalisé en partenariat avec les bénéficiaires, qui participeront avec un montant global de 127,75 MDH, le ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique (100 MDH), le ministère de l’intérieur (20MDH), le ministre de l’énergie, des mines et du développement durable (20MDH), le Conseil de la région Fès-Meknès (25,26 MDH) et le Fonds Hassan II pour le développement économique et social (10MDH).

Le pôle industriel d’Ain Chegag, qui s’étend sur une superficie de 81 ha, comprend 239 unités industrielles relatives aux secteurs de l’agroalimentaire, du textile, des industries minières et mécaniques, ainsi qu’aux produits du cuir et de la tannerie, outre des espaces d’exposition et de logistique et un pôle dédié aux services et à la formation.

Pour le président de la chambre d’industrie, de commerce et des services de la région Fès-Meknès, Badr Tahiri, ce projet s’inscrit dans le cadre du plan d’accélération industrielle 2014-2020 visant le développement de la petite et moyenne entreprise, à travers la mise à la disposition des investisseurs de plateformes pour la réalisation de leurs projets.

La création de ce pôle vise l’encouragement des investissements, le développement des activités génératrices de revenus et la création des richesses, la promotion de l’emploi, le renforcement de la compétitivité et la relance de la dynamique socio-économique régionale, a-t-il poursuivi.

Cette session a été marquée par l’examen de nombreux points, dont l’adoption de l’amendement du budget de la Chambre au titre de l’année 2018, ainsi que la présentation de son programme d’action pour la période 2012-2018.

Les membres de la Chambre ont également examiné et approuvé un projet de convention de partenariat pour la gestion du centre multiservices de la zone industrielle Ain Chkaf.

