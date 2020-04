La cité de l’innovation adossée à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès s’est lancée dans la conception et la fabrication de visières de protection imprimées en 3D, destinées au personnel médical du Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II, pour les assister dans leur lutte contre le nouveau coronavirus.

Cette action vient s’ajouter à plusieurs d’autres initiées à travers le Royaume par des établissements universitaires, des entreprises privées et des chercheurs pour fabriquer des équipements susceptibles de faciliter la tâche aux équipes médicales dans leur lutte quotidienne contre le Covid19.

Le directeur de la cité de l’innovation, Saad Bensouda Koraychi, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’élan de solidarité et de mobilisation lancé dans le Royaume, en vue de faire face à la propagation du coronavirus, ajoutant que le centre a mobilisé ses équipements, notamment ses imprimantes 3D pour la fabrication de visières de protection en faveur des médecins du CHU de Fès.

Ces visières peuvent facilement être désinfectées et réutilisées, à l’opposé des masques qui devraient être changés toutes les trois à quatre heures, a-t-il fait savoir, relevant qu’outre les imprimantes 3D du centre, deux autres appartenant à la faculté de médecine et à la faculté des sciences et techniques (FST) de Fès ont été mises à disposition.

‘’Nous avons atteint la troisième génération de visières, étant donné que chaque lot d’appareils est soumis aux médecins pour validation’’, a précisé Bensouda, ajoutant que les différentes équipes actives au niveau des universités marocaines ont renforcé leur coordination pour échanger les nouveautés en la matière, dans le but de lutter contre la propagation de la pandémie.

Comparé aux autres pays du monde, le Maroc a réussi à atténuer les effets du Covid19 en adoptant d’importantes initiatives préventives et proactives, a souligné, par ailleurs, le directeur de la cité de l’innovation.

Ahmed Abou Tajeddine, professeur à la FST de Fès, a indiqué, lui, que la conjoncture actuelle a contribué à l’émergence d’une révolution technologique marquée par le renforcement de l’initiative individuelle, ‘’ce qui va favoriser de grands changements dans le monde et permettre à des pays, dont le Maroc, de faire valoir son savoir-faire et les connaissances de son capital humain’’.

‘’Cette initiative fait partie d’un ensemble d’actions initiées par plusieurs acteurs dans l’objectif de contribuer à l’effort public de lutte contre le Covid19’’, a-t-il dit.

Créé en 2011, la cité de l’innovation de Fès a comme objectifs, d’une part, de valoriser les résultats de la recherche scientifique, des moyens d’expérimentation et d’analyse de l’USMBA au profit du tissu socio-économique et, d’autre part, de faire profiter les entreprises des savoirs et des connaissances issus de l’université