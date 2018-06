Infomédiaire Maroc – Une enveloppe estimée à 11,5 millions de dirhams (MDH) a été mobilisée pour la réalisation du plan directeur provincial de gestion des déchets ménagers et le projet de traitement des lixiviats au niveau de la ville de Fès. Ainsi, le secrétariat d’état chargé du développement durable contribue à hauteur de 10 MDH au projet de traitement des lixiviats de la décharge contrôlée de Fès.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme national de gestion des déchets ménagers qui a pour objectifs de développer le secteur de l’assainissement liquide et solides, notamment en ce qui la mise à niveau et la modernisation des décharges publiques et leur gestion pour préserver l’environnement et la santé publique.

Le même département a consacré également 1,5 MDH pour la réalisation du plan directeur provincial de gestion des déchets ménagers, qui porte notamment sur la modernisation du secteur des déchets, le renforcement des capacités, la mise en place des systèmes de contrôle et de suivi et l’organisation de la filière de tri, de recyclage et de valorisation.

Rédaction Infomédiaire