Infomédiaire Maroc – Suite à la diffusion sur la toile d’une vidéo attaquant le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, le parti a décidé de réagir officiellement.

En effet, dans un communiqué publié sur son site, le parti de la colombe évoque des ‘‘comportements suspects et la mobilisation de quelques voix dans une tentative avortée de les présenter comme étant une forme de manifestation’’. Le RNI condamne la ‘‘dangerosité’’ de ces actes sur la vie politique et dénonce un ‘‘comportement irresponsable’’ qui vise à impliquer l’institution monarchique dans des conflits politiques ‘‘méprisables’’ et de ‘‘bas niveau’’.

Et tout en exprimant son refus de cette implication, le parti assure que ces manœuvres ne changeront rien à sa détermination et sa volonté d’aller de l’avant ‘‘pour servir la patrie et les citoyens’’.

Et tout en rappelant son attachement à l’institution monarchique, le RNI confirme la solidarité de l’ensemble de ses composantes avec la direction du parti.

Rédaction Infomédiaire