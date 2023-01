Le Maroc est l’invité d’honneur de la 19e édition du Festival de poésie arabe de Charjah aux Émirats arabes unis, qui se tient du 09 au 15 janvier courant.

Les travaux de cette édition se sont déroulées en présence d’une délégation officielle conduite par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture-, Abdelilah Afifi, qui a été reçu par Cheikh Sultan Ben Mohammed Al-Qasimi, membre du Conseil fédéral suprême des Émirats Arabes Unis, gouverneur de Charjah.

Le Maroc est également représenté dans cette manifestation par le directeur de la Maison de la Poésie de Tétouan, le poète Moukhlis Saghir, le directeur de la Maison de la Poésie de Marrakech, le poète Abdelhak Mifrani, et plusieurs poètes et critiques marocains, en plus de représentants de l’ambassade du Maroc aux Émirats Arabes Unis.

Lors de la cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée au grand palais de la culture de Charjah, les deux critiques marocains, Abderrahim Wahbi et Mohamed Tahnaoui ont remporté le Prix Charjah pour la critique de la poésie arabe, tandis que la poète Khadija Saidi et le poète Khalid Boudrif ont gagné le prix “Qawafi,” aux côtés de dix poètes arabes.

Par ailleurs, le poète marocain Mohamed Arij, le critique Mohamed Dibaji et la poète Sabah Dibi ont participé à la grande conférence du festival organisée sous le thème « la poésie entre influence et expression » à la Maison de la poésie de Charjah. Cette participation s’inscrit dans le cadre du raffermissement des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et les Émirats Arabes Unis, et dans le sillage des initiatives et événements culturels qui se tiennent au Maroc et à Charjah depuis la signature en février 2016 d’un mémorandum d’entente entre le ministère de la Jeunesse, de la culture et et de communication et le département de la Culture du gouvernement de Charjah.

Afifi a mis en avant, à cette occasion, l’importance de la participation du Maroc à cette manifestation poétique et culturelle arabe, louant la place que les poètes et critiques marocains occupent désormais dans la scène culturelle arabe. Il a également souligné que le ministère est déterminé à mettre en œuvre les partenariats liant le Maroc et les différents pays arabes, afin de promouvoir les productions littéraires et intellectuelles, de rendre hommage aux poètes marocains et de célébrer leurs expériences littéraires et artistiques, et leurs œuvres critiques.