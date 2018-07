Infomédiaire Maroc – L’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, a offert, lundi soir à Washington, une grandiose réception, à l’occasion du 19ème anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône.

Y ont pris part plusieurs représentants de haut rang de l’administration américaine, notamment le Secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, ainsi que d’autres hauts responsables de la Maison Blanche, du National Security Council, du département d’Etat et du Pentagone.

Ont également assisté à cette réception les procureurs généraux des Etats de Floride et de l’Utah, les présidents des universités Johns Hopkins et George Washington, ainsi que les maires des villes de St Petersburg (Floride), de Thornton (Ohio) et de Rochester Hills (Michigan).

Cette cérémonie s’est déroulée aussi en présence de plusieurs anciens ambassadeurs US à Rabat, de représentants du corps diplomatique accrédité à Washington, de Présidents des think-tanks, ainsi que des représentants de la communauté marocaine dans sa grande diversité, outre des hommes et femmes des mondes des médias et des arts.

Rédaction Infomédiaire