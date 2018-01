Infomédiaire Maroc – La ville d’Essaouira connait durant cette période des fêtes de fin d’année, un engouement fort remarquable, permettant aux différents établissements touristiques et hôteliers de cette cité emblématique, toutes catégories confondues, d’afficher complet.

“L’ensemble des hôtels d’Essaouira, abstraction faite de leurs catégories, tout comme les autres unités d’accueil et d’hébergement, battent leur plein, avec un taux de remplissage de 100%, ce qui illustre clairement la bonne santé du secteur et la confiance qu’on place de plus en plus dans cette destination”, a confié Redwane Khanne, président du Conseil Provincial du Tourisme (CPT).

Ce dernier a tenu à rappeler que d’une capacité litière de 200 lits entre 1997 et 1998, la ville est passée actuellement à quelque 6 000 lits, toutes catégories confondues, notant que la Cité des Alizés s’est dotée d’une infrastructure d’accueil diversifiée et parfaitement adaptée aux différents budgets des ménages.

Rédaction Infomédiaire