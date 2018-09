Infomediaire Maroc – L’Association Marocaine pour l’Hydrogène et le Développement Durable (AMHYD) a été constituée vendredi dernier au siège de la CGEM à Casablanca.

L’AMHYD est une association qui fédère les acteurs de l’hydrogène et des piles à combustible : entreprises, laboratoires et instituts de recherche, pôles de compétitivité, collectivités territoriales et associations régionales.

L’Assemblée Générale Constitutive a été marquée par la nomination de Adil Gaoui en tant que Président de l’AMHYD. Ce dernier, ingénieur de l’école Hassania de Casablanca et des Ponts Paris, est délégué Afrique et Moyen-Orient de la société suisse AAQIUS spécialisée en Technologies de rupture dans l’énergie bas carbone.

L’AMHYD se fixe pour Missions de :

– COMMUNIQUER sur les enjeux de la filière, sur les bénéfices et les caractéristiques des technologies,

– CONTRIBUER à lever les verrous qui freinent les projets de démonstration et de déploiement,

– INFLUER sur le cadre réglementaire,

– FACILITER la concertation sociétale autour des objectifs nationaux et des initiatives locales et africaines.

