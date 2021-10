Suspendues depuis la semaine dernière, les injections des premières et troisièmes doses du vaccin Pfizer reprendront ce mercredi au Maroc, rapporte aujourd’hui Telquel, qui ajoute que le Maroc dispose d’un stock de 3 millions de doses de ce vaccin.

La suspension de l’administration du vaccin Pfizer était due “à des causes organisationnelles et de vérification des anticorps”, avait indiqué le professeur Mohamed Benazzouz, responsable du programme national d’immunisation au ministère de la Santé et de la Protection sociale, dans une déclaration au JT de 2M, ce lundi.