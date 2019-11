En marge du Global Gender Summit qui se déroule cette année à Kigali du 25 au 27 novembre 2019, il a été procédé à la signature d’un Mémorandum d’entente entre le groupe Attijariwafa bank et le groupe African Guarantee Fund (AGF), fonds majeur en Afrique, qui a pour objectif principal d’encourager le financement des petites et moyennes entreprises.

Cette convention permettra au groupe Attijariwafa bank de soutenir la femme entrepreneure en bénéficiant de garanties de portefeuille d’une part, et d’apporter un soutien technique, en partenariat avec African Guarantee Fund, aux PME dans tous les pays de présence du Groupe d’autre part.

Cette convention a été signée par Hicham Fadili, Directeur du développement commercial au sein de la Banque de Détail à l’International, et Jules Ngankam, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier du groupe African Guarantee Fund.

A cette occasion, Mohamed El Kettani, PPDG du groupe Attijariwafa bank a déclaré : ‘‘La signature de ce Mémorandum est la concrétisation d’un partenariat fort entre deux grands Groupes très impliqués dans le développement de l’Afrique. Notre Groupe a toujours accompagné les entrepreneurs et notamment la femme entrepreneure fortement engagée dans nos sociétés africaines. A ce titre , notre banque a signé, lors du dernier Forum International Afrique Développement, avec la Banque Africaine de Développement et quatre associations africaines œuvrant en faveur de la femme entrepreneure, un accord pour la promotion de l’initiative SUFAWE (Stand Up For African Women Entrepreneurs). African Guarantee Fund, en tant qu’acteur majeur dans le soutien de la PME africaine, est le partenaire idéal pour développer davantage notre soutien à l’entrepreneuriat féminin en Afrique’’.

De son côté, Monsieur Félix Bikpo, Directeur Général du groupe African Guarantee Fund, a affirmé : « La signature de ce MoU est l’expression de la forte volonté du groupe African Guarantee Fund de soutenir la PME africaine. Son financement est d’autant plus important, connaissant le rôle qu’elle joue dans les économies africaines. Nous collaborons déjà avec le groupe Attijariwafa bank et sommes heureux de voir l’élargissement de ce partenariat à d’autres pays».

Ce Mémorandum correspondant parfaitement à l’esprit du Global Gender Summit. En effet, Attijariwafa bank, en sa qualité de leader responsable, a lancé un nombre important d’initiatives en faveur de l’entrepreneuriat, dont Dar Al Moukawil, concept exclusif et innovant, dédié à l’accompagnement, le conseil et la formation, en faveur des TPE clientes et non clientes, via des centres physiques et une plateforme digitale www.daralmoukawil.com, notamment pour la création d’entreprise, le développement de projets, l’accès aux marchés…