La déclinaison régionale du Plan d’Accélération Industrielle (PAI) a créé une dynamique d’investissement sans précédent dans la région. A ce jour, 250 projets industriels sont suivis totalisant un investissement potentiel de 9,9 milliards de dirhams, avec à la clé la création de près de 33 000 emplois directs, soit plus de 137% de l’objectif du PAI Souss- Massa.

S’agissant du projet de la zone d’accélération industrielle d’Agadir, destinée à offrir aux investisseurs une infrastructure aux standards internationaux, les travaux d’aménagement de la 1ère tranche sont réalisés à 70%. Elle sera livrée en mars 2020 et les lots industriels seront affectés aux investisseurs lors de la prochaine réunion de la commission régionale d’investissement.

Pour ce qui est de l’agropole Sous Massa dédié au développement de l’industrie agroalimentaire, la 3ème phase du projet sera mise en service en mars 2020 et l’ensemble des études techniques sont déjà entamées pour la 4ème phase du projet.

La cité d’innovation, destinée à renforcer l’infrastructure technologique par l’incubation des jeunes porteurs de projets innovants, est opérationnelle depuis septembre de l’année en cours ; l’installation des premières entreprises a débuté le 15 novembre 2019.

Quant au projet de Technopark, les travaux de construction seront finalisés avant fin 2019 et le Directeur est recruté. Ce projet est destiné aux PME et aux Start-up du secteur des TIC afin de mettre à leur disposition des locaux prêts à l’emploi et un accompagnement adapté.