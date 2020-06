Poursuivant sa transformation digitale, BMCE Capital, Pôle Banque d’Affaires du Groupe BANK OF AFRICA, encourage ses clients à utiliser davantage les canaux digitaux pour leurs opérations.

Pour ce faire, BMCE Capital offre dès aujourd’hui un accès gratuit et sans frais d’abonnement à l’ensemble de ses plateformes digitales.

En effet, BMCE Capital met à disposition de ses clients institutionnels, entreprises et particuliers une multitude de plateformes digitales et de services électroniques de dernière génération pour réaliser en toute sécurité, autonomie et simplicité leurs transactions à distance :

OPCVM Direct : gestion de portefeuille et opérations sur OPCVM.

: gestion de portefeuille et opérations sur OPCVM. FX Direct : cotations et trading de devises sur le marché de change.

: cotations et trading de devises sur le marché de change. BK Bourse Direct : bourse en ligne.

: bourse en ligne. BKGP Direct : visualisation de portefeuille et échange avec le conseiller privé.

: visualisation de portefeuille et échange avec le conseiller privé. BK Financial Bot : chatbot permettant de recevoir instantanément des informations clés directement sur mobile.

En proposant désormais la gratuité d’accès à l’ensemble de ses plateformes digitales, BMCE Capital renouvelle son souhait d’offrir à ses clients une expérience optimale et innovante.