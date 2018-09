Infomédiaire Maroc – L’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 325,3 milliards de dirhams (MMDH) au terme du 1er semestre 2018, contre 332,6 MMDH à fin 2017, selon la direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des finances.

S’agissant de la structure de cet encours, les créanciers multilatéraux constituent le premier groupement de créanciers avec une part de 48,1% de la dette extérieure publique, suivis des créanciers bilatéraux (29,4%) et du marché financier international et banques commerciales (22,5%).

A fin juin 2018, les encours de la dette extérieure des Établissements et entreprises publics (EEP) et du Trésor se sont établis, respectivement, à 178 MMDH et à 147,3 MMDH, précise la DTFE.

Durant les six premiers mois de l’année 2018, un volume global de 6,4 MMDH a été mobilisé par le secteur public, dont 6 MMDH destinés aux projets d’investissement des EEP et CTs et 400 MDH pour les projets du budget, relève la même source.

La répartition de la dette extérieure publique par devises fait ressortir que l’euro s’accapare la part du lion avec 60,6%, alors que le dollar représente 28% et le yen 3,8%, selon la DTFE.

Par type de taux d’intérêt, c’est la dette à taux d’intérêt fixe qui domine avec 75,4%, tandis que la dette à taux d’intérêt variable représente 24,6%, souligne la même source.

Quant au service de la dette extérieure publique, il s’est établi à 13,6 MMDH à fin juin 2018, dont 5,7 MMDH réglés par le Trésor et 7,9 MMDH par les EEPs.

IM