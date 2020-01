Le système bancaire national a atteint un stade de maturité lui permettant de se placer au cœur de la dynamique de financement du développement, a souligné mercredi à Rabat le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

S’exprimant lors d’un séminaire national sur le financement de l’économie nationale initié sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, El Malki a indiqué que les banques marocaines sont aujourd’hui en mesure de prendre des participations dans les grandes entreprises, de contribuer à la gestion des risques et à la consécration de la bonne gouvernance dans le monde entrepreneurial, mais aussi en matière de formation et de rapatriement des projets.

L’économie nationale gagnera à favoriser l’accompagnement bancaire des petites entreprises et des PME, surtout celles tournées vers les métiers de l’avenir, l’économie verte et l’exportation, a-t-il relevé, estimant qu’il importe pour les banques de s’ouvrir et de communiquer davantage puisqu’elles sont au cœur de la nouvelle étape dans laquelle s’engage le Royaume.

Rappelant la création du Fonds d’appui au financement de l’initiative entrepreneuriale en vertu de la loi de finances 2020, le président de la Chambre des représentants a indiqué qu’une telle structure permettra de soutenir et d’accompagner les jeunes diplômés désireux de se positionner dans le monde de l’entreprise, avec en premier lieu les PME qui se tournent vers l’export.

Il a à cet égard mis l’accent sur l’importance de promouvoir un climat d’investissement sain et transparent et d’aller de l’avant dans le chantier de simplification des procédures à un moment où le Royaume s’apprête à se doter d’une nouvelle vision en termes de modèle de développement.

Le président de la Chambre des représentants a rappelé l’adoption la semaine dernière de deux projets de loi portant sur le partenariat public-privé et sur la simplification des procédures.

L’organisation de ce séminaire intervient dans le droit fil du discours prononcé par le Roi à l’occasion de l’ouverture de l’actuelle année législative, dans lequel le Souverain exhorte le secteur bancaire national à une implication positive plus vigoureuse dans la dynamique de développement que connaît le Royaume, un effort qui doit porter spécifiquement sur le financement de l’investissement, l’appui aux activités productives, pourvoyeuses d’emplois et génératrices de revenus.

Le Souverain a également appelé les établissements bancaires à promouvoir leur rôle de développement, particulièrement à travers la simplification et la facilitation des procédures d’accès au crédit, une plus grande ouverture aux autoentrepreneurs, et le financement des petites et moyennes entreprises, rappelle la même source