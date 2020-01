Après avoir assuré la vice-présidence durant le mandat écoulé, Karim Tahri prend les commandes de Tariq Ibnou Ziyad Initiative (TIZI), en tant que président.

L’Assemblée générale extraordinaire, tenue le Samedi 25 janvier à Casablanca, a porté Tahri à la présidence du réseau associatif TIZI, connu et reconnu pour son action pour l’émergence de jeunes leaders, la promotion du leadership et l’implication des jeunes dans la gouvernance et la politique. Il succède ainsi à Asmae El HAJJI.

Natif de Casablanca, diplômé de l’INSA de Lyon et de l’ESSEC Business School, Tahri a travaillé pendant plusieurs années en tant que consultant en stratégie au sein de grands cabinets internationaux.

Après avoir conseillé différents ministères, institutions et entreprises au Maroc et à l’international pour définir leurs stratégies, Tahri est passé par un des plus grands Groupes Miniers au Maroc, prenant en charge plusieurs projets de stratégie RH auprès de la Direction Générale. Il a récemment rejoint une aventure entrepreneuriale familiale.

Il sera épaulé par un bureau qu’il devra former pour un mandat qui s’annonce challengeant dans un contexte marqué par une profonde réflexion autour du modèle de développement. Par ailleurs, onze nouveaux membres du conseil d’Administration ont été élus, réalisant ainsi un réel renouvellement des instances de l’association.