Les levées brutes du Trésor se sont accrues, en glissement annuel, de 20% pour atteindre 63,6 milliards de dirhams (MMDH) au terme du premier semestre 2019, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

L’essentiel des levées a concerné les maturités longues dont la part s’est raffermie, s’établissant à 56,4% après 13,5% un an auparavant, devançant les levées des maturités moyennes, dont la part s’est repliée à 37,2% après 70,4% l’année dernière, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de juillet 2019.

En revanche, la part du volume souscrit des maturités courtes, quant-à-elle, a été faible et s’est contractée à 6,4% après 16,1% l’année précédente.

Compte tenu de la hausse, en glissement annuel, des remboursements du Trésor de 40,9% pour s’établir à 51,6 MMDH à fin juin 2019, les levées nettes du Trésor ont atteint 12 MMDH, en baisse de 26,6% par rapport à fin juin 2018.

S’agissant du volume des soumissions sur le marché des adjudications au titre du deuxième trimestre 2019, il a reculé par rapport au trimestre précédent de 40,7% pour s’établir à 79,9 MMDH, souligne la même source.

Ce repli a concerné le volume soumissionné des maturités moyennes et longues qui a baissé respectivement de 48,2% et 48,6% pour s’établir à 35,7 et 26,9 MMDH, pour canaliser 44,6% et 33,6% des soumissions après 51,2% et 38,8% au premier trimestre 2019.

En revanche, le volume soumissionné des maturités courtes s’est accru de 28,1% pour atteindre 17,4 MMDH, représentant 21,7% des soumissions après 10,1% le trimestre dernier