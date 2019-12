Le Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques a tenu sa dixième réunion, mardi au siège de Bank Al-Maghrib à Rabat, en vue d’analyser la situation du système financier et d’examiner l’état d’avancement de la feuille de route inter-autorités de stabilité financière couvrant la période 2019-2021.

Lors de cette réunion le Comité a également analysé la cartographie des risques systémiques pesant sur le système financier national et fait le point sur l’état d’avancement des actions inscrites dans la feuille de route sectorielle pour la mise en œuvre des recommandations du GAFIMOAN en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier.

Après avoir analysé la situation du système financier au regard des tendances économiques et financières observées et attendues, le Comité a constaté que les risques macroéconomiques demeurent globalement modérés dans un contexte international empreint d’incertitudes liées principalement à la persistance des conflits commerciaux et des tensions géopolitiques qui continuent de peser sur la croissance mondiale.

Au niveau des comptes extérieurs, le déficit du compte courant, après un creusement en 2018 à 5,5% du PIB, devrait s’alléger à 4,6% en 2019 et poursuivrait son amélioration au cours des deux prochaines années, estime le Comité, notant que les réserves internationales nettes continueraient sur l’horizon de prévision à assurer autour de 5 mois d’importations de biens et services.

La croissance nationale connaîtrait un ralentissement en 2019 à 2,6% après 3% en 2018, sous l’effet de la baisse de la valeur ajoutée agricole, ajoute-t-il, relevant que la croissance du secteur non agricole, pour sa part, connaîtrait une certaine amélioration passant de 2,6% en 2018 à 3,3% en 2019, à 3,5% en 2020 et à 3,7% en 2021.

Au niveau des finances publiques, le Comité estime que le déficit budgétaire hors privatisation se creuserait à 4,1% du PIB en 2019 après 3,7% en 2018 et devrait revenir à 3,8% du PIB en 2020 et à 3,5% en 2021, à la faveur des efforts de consolidation budgétaire.

Le Comité souligne en outre que dans un contexte de raffermissement de l’activité non agricole, le crédit bancaire a enregistré une légère reprise profitant particulièrement aux sociétés privées, faisant savoir que le taux des créances en souffrance des entreprises non financières s’est stabilisé autour de 10% et celui des ménages est passé de 7,4% en 2018 à 7,9%.

Il note d’autre part que dans cette conjoncture et en dépit du ralentissement de leur marge d’intérêt, les banques sont parvenues au titre du premier semestre 2019 à préserver leur rentabilité en lien notamment avec l’accroissement des résultats des activités de marché conjugué à une baisse du coût du risque.

Au plan de la capitalisation, les banques continuent de dégager des ratios de solvabilité supérieurs aux minimas réglementaires, ajoute le Comité faisant remarquer que le risque de concentration sur les gros débiteurs auquel est exposé le secteur bancaire continue de faire l’objet d’un suivi particulier.

Le Comité de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques est composé de Bank Al-Maghrib, de l’AMMC, de l’ACAPS et du ministère de l’Economie et des Finances et de la Réforme de l’Administration