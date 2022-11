La caravane de “Daama Tamwil” débarque le jeudi 17 novembre à Casablanca, comme première étape d’une campagne de communication nationale, visant à présenter aux réseaux bancaires nationaux l’offre de produits de la fenêtre participative de Tamwilcom.

S’adressant aux entreprises et aux particuliers, les nouveaux produits participatifs de “Daama Tamwil” proposent des solutions diversifiées en matière de garantie de financement adaptées aux besoins de l’entrepreneuriat (Damane Dayn et Damane Moubachir), du logement (Fogarim Iskane et Fogaloge Iskane) ou encore du cofinancement (Tamwil Chamal).

Ainsi, les deux produits d’entreprises, “Damane Dayn” et “Damane Moubachir”, portent sur la garantie des financements accordées par les banques et fenêtres participatives en faveur des entreprises contractant un financement, respectivement supérieur et inférieur à 1 million de dirhams (MDH).

Pour ce qui est du logement, “Fogaloge Iskane” est destiné à garantir les financements accordés en faveur de la classe moyenne et des Marocains résidents à l’étranger (MRE), pour l’acquisition d’un logement ou d’un terrain, alors que son équivalent, “Fogarim Iskane”, s’adresse aux populations à revenus irréguliers ou modestes.

Le produit “Tamwil Chamal” intervient, pour sa part, dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat et destiné au cofinancement, avec les banques et fenêtres participatives, des petites entreprises opérant dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Intervenant à cette occasion, le Directeur-général adjoint de Tamwilcom et responsable de la fenêtre participative “Daama Tamwil”, Abdelaziz Bounakhla, a expliqué que cette campagne de communication nationale vise à établir le rapprochement avec les différents acteurs de la finance participative dans l’objectif de présenter la nouvelle gamme de produits et ses caractéristiques.

“Ces produits sont similaires à ceux offerts par Tamwilcom (…) nous nous employons actuellement à mettre en oeuvre le principe de l’équivalence entre les produits de la finance classique et ceux de la finance participative afin d’aligner la gamme Daama Tamwil à l’ensemble des produits de Tamwilcom et répondre aux besoins de tous les clients”, a précisé Bounakhla.

Sur le plan de l’éthique, Bounakhla a souligné que la fenêtre participative de Tamwilcom a obtenu les avis de conformité du Conseil Supérieur des Oulémas concernant toutes les conventions relatives à son activité, avant de conclure ses premiers partenariats avec les banques participatives vers la fin du premier semestre 2020. Favorisant sa position en tant qu’acteur unique dans le domaine de la garantie institutionnelle, la Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise “Tamwilcom” oeuvre pour la mise en place d’un système de facilitation de l’accès aux instruments de financement participatifs.

Ainsi, plusieurs étapes ont été franchies avant l’obtention de l’autorisation de Bank Al-Maghrib, pour l’exercice par “Tamwilcom” de l’activité de la finance participative, et ce à travers la création d’une fenêtre dédiée, “Daama Tamwil”. Depuis son lancement effectif en juin 2020, “Daama Tamwil” s’est érigée en tant qu’acteur unique dans la garantie des financements participatifs via son offre basée sur l’accompagnement des banques participatives dans le développement de leurs activités et sur le partage de risque grâce à une garantie solide.