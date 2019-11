Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) ont organisé la conférence internationale sur la finance verte le 30 octobre 2019 à Rabat. Lors de cet évènement, qui réunit plus de 100 régulateurs et décideurs de plus de 40 pays, les participants ont pu échanger autour de la contribution du secteur financier et de la finance inclusive à la lutte contre les effets du changement climatique.

Cette conférence était l’occasion pour les régulateurs d’explorer les politiques, les stratégies émergentes et les avancées réalisées dans le domaine de la finance inclusive et d’étudier la contribution que ces politiques pourraient apporter à l’action climatique mondiale. Les participants ont aussi échangé autour des actions menées par d’autres parties, notamment les membres du réseau AFI, dans le cadre de la finance verte inclusive, en vue de renforcer la résilience et atténuer l’impact de l’urgence climatique.