Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), au Maroc, malgré la baisse relative de la population des moins de 15 ans, la population demeure jeune. La part des enfants de moins de 15 ans est passée de 37% en 1994, à 28,2% en 2014 et devrait atteindre 26,2% en 2019.

Quant à la population âgée de 60 ans et plus, elle était de 7,1% en 1994 et 9,4% en 2014 et devait atteindre 10,8% en 2019.