Une convention cadre de partenariat a été signée, mercredi à Casablanca, entre le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Tamwilcom et le Groupement professionnel des Banques du Maroc (GPBM) visant le lancement de l’initiative « Gender Lens ».

Cette convention a été paraphée par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, Nabyl Lakhdar, le directeur général de Tamwilcom, Hicham Znati Serghini, et le Directeur Général du Groupement professionnel des Banques du Maroc (GPBM), El Hadi Chaïbaïnou, en marge de la Conférence Internationale sur le Financement Durable et Inclusif pour l’Égalité de Genre.

L’initiative « Gender Lens » projette la création d’un choc de l’offre en termes de produits de financement orientés Genre avantageux et diversifiés, en tant que vecteurs et accélérateurs de l’inclusion économique des femmes marocaines ainsi que la structuration d’un accompagnement spécifique et adapté aux besoins de femmes entrepreneurs, à leurs différentes échelles.

Cette initiative structurée autour du financement de l’égalité de genre est basée sur trois composantes, à savoir la mise en place d’un produit national de dette « Gender Lens », devant proposer un taux d’intérêt préférentiel et ayant pour objectif de contribuer et de faciliter le financement des projets « Gender Lens ».

Le concept « Gender Lens » rassemble les entreprises détenues et gérées par des femmes, les entreprises favorisant l’emploi des femmes (au moins 30% de l’effectif, en alignement avec les objectifs gouvernementaux) et les entreprises développant des services à destination des femmes, participant à la réduction des inégalités de genre.

Il s’agit également de la mise en place d’un mécanisme de garantie « Gender Lens » qui a pour objectif de garantir, à un niveau préférentiel, les prêts octroyés dans le cadre du nouveau produit national de dette aux projets « Gender Lens ».

Le troisième mécanisme porte sur la création d’un programme d’accompagnement spécifique au profit de l’entrepreneuriat féminin constitué de l’appui technique via des experts de qualité, de la formation et coaching sur le développement personnel, du leadership, de l’éducation financière et de la mise en réseau business et mentorat.

La préparation de cette offre s’est basée sur un diagnostic national réalisé auprès des institutions financières et des benchmarks internationaux en partenariat avec ONU-Femme.

A travers cette convention, qui s’étale sur une durée de 4 ans et pouvant être renouvelée par tacite reconduction, les partenaires signataires s’engagent à développer et déployer les trois composantes de l’offre dès 2023 et à allouer les ressources nécessaires pour sa mise en service.

Pour le suivi de la mise en œuvre de cette initiative, la convention prévoit la mise en place d’un comité de pilotage présidé par le ministère de l’Économie et des Finances et qui sera chargé du suivi de la structuration de l’offre, de son déploiement et son évaluation.

Organisée par le ministère de l’Économie et des Finances en partenariat avec ONU Femmes, la Conférence Internationale sur le Financement Durable et Inclusif pour l’Égalité de Genre, vise à initier une réflexion sur la mise en synergie, les partenariats et la mobilisation des flux de financements publics et privés comme leviers d’investissement transformateurs et innovants pour stimuler l’inclusion économique des femmes.