La Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a annoncé, mardi, un soutien aux petites entreprises et au commerce au Maroc avec un financement de 40 millions d’euros accordé au Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH). Dans le cadre de cette facilité, la BERD accordera un prêt de 20 millions d’euros au CIH pour fournir un financement à moyen terme aux PME, augmentant ainsi la disponibilité des financements au-delà de la région du Grand Casablanca-Rabat, où 70% de l’économie marocaine est concentrée. En plus de ce prêt, la BERD fournit une ligne de financement du commerce de 20 millions d’euros pour faciliter les transactions d’import et d’export des entreprises marocaines.