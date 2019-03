Attijariwafa bank, accompagnée par le cabinet Climate Finance Advisory Group en collaboration avec Beya Climate Finance, obtient officiellement l’accréditation du Green Climate Fund (GCF). Le Conseil d’Administration du Fonds Vert Climat (ou Green Climate Fund) réuni il y a quelques jours à Séoul en Corée du Sud, a prononcé l’accréditation du groupe Attijariwafa bank, en tant qu’intermédiaire financier pour la mise en œuvre des financements verts en Afrique.

Attijariwafa bank devient ainsi la seule banque commerciale africaine et de la région MENA, ainsi que la 7ème banque commerciale à l’échelle mondiale à obtenir cette accréditation avec une couverture régionale.

Cette accréditation vient couronner une préparation de 3 années, durant lesquelles la banque a été accompagnée par le groupe CFA, cabinet spécialisé dans l’accès aux financements et investissements verts internationaux à fort impact. « Nous sommes fiers d’obtenir l’accréditation du Fonds Vert Climat pour Attijariwafa Bank, après avoir obtenu l’accréditation de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) auprès du Fonds d’Adaptation. Le rôle du cabinet a commencé par l’introduction de l’opportunité d’accréditation d’AWB au FVC, jusqu’à la gestion et coordination du dossier technique de candidature, en passant par la rédaction et coordination des réponses aux questions techniques du Fonds vert climat. » Explique Mustapha Mokass, Fondateur et Directeur Général de CFA.

Il poursuit que « CFA a également piloté la conception de la première politique environnementale et sociale d’Attijariwafa Bank. Nous arrivons ainsi à concrétiser notre vision stratégique depuis près d’une décennie, consistant à mobiliser des financements et investissements verts pour le Royaume et à débloquer des financements pour les projets d’adaptation pour les marocains les plus vulnérables et accompagner la transition énergétique nationale vers une économie bas carbone ».

Cette démarche innovante du groupe CFA, visant à mobiliser des financements publics et privés « mixés » (en anglais « Blended Development Finance ») en faveur de l’Afrique, a déjà permis de mobiliser plus de 230 millions dollars de financement bonifié (dont une grande partie de dons) pour des projets verts du Royaume. Aussi depuis la COP22, le groupe CFA structure en partenariat avec des investisseurs globaux, plusieurs fonds d’investissements innovants (« mixés ») ciblant les secteurs des villes intelligentes, des énergies renouvelables et de l’adaptation en Afrique dépassant le milliard de dollars.

Cette accréditation marque une étape importante dans la démarche RSE et d’accompagnement de la transition énergétique au Royaume et en Afrique pour Attijariwafa bank. Elle permettra à la banque de travailler en partenariat avec le Fonds pour soutenir ses clients publics et privés dans leurs projets de développement durable sur le continent africain, à travers des co-financements ou garanties d’investissements d’envergure à fort impact, pouvant excéder 250 millions dollar américain par projet.

IM