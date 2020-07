OnePay est une fintech marocaine qui se positionne comme un distributeur de moyens de paiements et agrégateur de paiement et de services à valeurs ajoutées en transactions électroniques.

Les fonds levés seront totalement investis au Maroc. Ils permettront à l’entreprise de se doter de moyens techniques, marketing et commerciaux afin d’étendre son réseau à un large nombre d’utilisateurs.

Objectif : devenir un acteur de référence dans le paiement au Maroc

Le cofondateur de OnePay, Karim Zaitouni a cumulé 21 années d’expérience en tant que qu’acteur innovant et dynamique dans le domaine de la monétique et des transactions électroniques de paiement et de valeur ajoutée.

OnePay entend agir et servir en tant que solution de référence pour l’agrégation des paiements et des services à valeur ajoutée en transactions électroniques.

OnePay est né d’un co-investissement entre le fonds MNF II et la société SisPay S.A. expert en développement de solutions de paiement bancaire et privatif et des services à valeur ajoutée. Sa plateforme unique et intégrée ‘’SISWIN’’, qui englobe en une seule plateforme homogène et harmonisée les moyens de paiements, de gestion de cartes virtuelles, de Mobile Wallets (avec toutes ses composantes) et des services à valeur ajoutée (Fidélité, solution pétrolière, recharge téléphonique, carte remise, chèques cadeaux virtuels, etc…), est installée aujourd’hui auprès de plusieurs grands comptes au Maroc et en Afrique.

Il s’agit du 1er investissement du nouveau fonds Maroc Numeric Fund II et du 18ème investissement de son équipe de gestion, en tenant compte des investissements réalisés par le fonds Maroc Numeric Fund I, qui est aujourd’hui en phase de désinvestissement.

Dounia Boumehdi, Directeur Général de MITC Capital, société de gestion de Maroc Numeric Fund II, déclare : « L’équipe de gestion du fonds est fière d’accompagner la startup OnePay qui présente un fort potentiel de croissance au Maroc et sur le continent africain, en répondant à une problématique majeure d’inclusion financière via l’élargissement d’accès aux services financiers ».

Maroc Numeric Fund est depuis 2010, le fonds d’investissement de référence dans les startups technologiques. L’expertise cumulée par son équipe de gestion a permis l’émergence de plusieurs success stories marocaines. Plus qu’un simple levier financier, Maroc Numeric Fund est un véritable accélérateur pour les start-ups à fort potentiel. Il intervient en tant qu’actionnaire actif en apportant aux entreprises de son portefeuille, en plus de l’investissement, conseils et suivi à ses dirigeants, tout en siégeant à leurs organes sociaux.

Ont participé à cette opération :

• Conseil financier pour OnePay : Wineo Conseil

Wineo Conseil • Conseil juridique : Dentons Sayarh & Menjra

Dentons Sayarh & Menjra • Expert Comptable : Cabinet Abenn, représenté par M. Abdelouahed Bennani

À propos de OnePay

OnePay est une Fintech marocaine créée en 2020, et ayant pour mission de devenir un acteur innovant et dynamique dans le domaine de la monétique et des transactions électroniques de paiement et de valeur ajoutées.