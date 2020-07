Après avoir obtenu le baccalauréat français avec mention Très Bien (voir notre Alerte de ce matin), on apprend que le Prince Héritier Moulay El Hassan a décroché le baccalauréat marocain “option internationale” session-2020, filière “Sciences économiques et sociales”, avec la mention “Très Bien”. L’annonce a été faite ce mardi après-midi par le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un communiqué.

‘‘Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, et l’ensemble des responsables et des cadres du ministère adressent leurs chaleureuses félicitations à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et à l’ensemble des membres de l’illustre famille royale, souhaitant davantage de succès et d’éclat au Prince Héritier dans son cursus universitaire’’, ajoute la même source