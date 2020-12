L’Agence de notation financière internationale “Fitch Ratings” a confirmé la note Investment Management Quality Rating (IMQR) à “Excellent(mar)”, avec une perspective stable, de Wafa Gestion.

“Cette note s’explique par la grande stabilité du gestionnaire d’actifs depuis la dernière notation qui a eu lieu en septembre 2019. Elle reflète également les qualités d’une société de gestion leader historique sur son marché disposants de ressources conséquentes avec des processus d’investissements bien établis et disciplinés”, précise un rapport du Groupe Fitch Ratings.

La notation tient également compte d’une plateforme opérationnelle solide, avec un environnement de conformité et de contrôle rigoureux. Ainsi la performance des investissements est restée constante malgré les tensions sur le marché dues à la pandémie, explique la même source, notant que Wafa Gestion bénéficie du support de ses actionnaires à savoir, Attijariwafa Bank (BB/Stable/B) et Amundi (A+/Stable/F1).

Et de souligner que la note “Excellent (mar)” de Wafa Gestion est basée sur les notes des catégories suivantes: Processus d’investissement “Excellent”, Ressources d’investissement “Excellent”, Gestion des risques “Excellent”, Performance des investissements “Cohérent”, Service aux entreprises et aux clients “Excellent”, et Processus d’investissement “Excellent”.

Créée en 1995, Wafa Gestion est actuellement la première société de gestion marocaine par la taille de ses actifs (121 milliards de dirhams à fin novembre 2020). Elle bénéficie du support de ses principaux actionnaires, Attijariwafa Bank possédant de 66% du capital et Amundi disposant du reste du capital.