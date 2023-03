Fleeti, société spécialisée dans la gestion et la digitalisation des opérations terrain, annonce aujourd’hui son expansion au Maroc. La multinationale française fournissant des solutions innovantes pour collecter, centraliser et analyser les données provenant des opérations terrain (parc de véhicules, machines et équipements, chaîne de froid, chaîne de production, etc.) étend sa portée internationale « pour répondre à la demande croissante de ses clients au Maroc », explique le management dans un communiqué.

D’après Omar Alami Idrissi, Country Manager de Fleeti au Maroc : « de nos jours, de plus en plus de sociétés implantées au Maroc ont besoin de réduire leurs coûts opérationnels et de digitaliser avec efficacité leurs opérations sur le terrain. C’est là que nous intervenons ! ”.

La startup Fleeti, fondée en 2020 par Iban Olçomendy et Gabriel Delerue, a clôturé une levée de fonds seed de 3 millions d’euros avec des investisseurs tels que Newfund, Janngo Capital, PG Dev et Proparco. Ayant déjà couvert 9 pays grâce à la levée de fonds récente. Celui-ci lui permettra d’élargir son expansion principalement en Afrique, où elle a déjà établi une solide présence sur un marché stratégique, ce qui lui permet de poursuivre son développement à l’échelle internationale.

Fleeti a développé une plateforme SaaS basée sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité, la sécurité et la durabilité des opérations de terrain de ses clients. Elle propose diverses fonctionnalités telles que la géolocalisation, l’analyse de consommation de carburant, le suivi de la chaîne du froid, l’autopartage, la sécurité opérationnelle et la gestion des maintenances des équipements, facilement intégrables dans les logiciels du quotidien des clients grâce à un partage de données automatisé en leur permettant de réduire jusqu’à 20% de leur consommation du carburant, d’augmenter la productivité de leur parc de 15% en moyenne.