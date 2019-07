Le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), l’Américain David Lipton, a été désigné mardi pour remplacer provisoirement la directrice générale Christine Lagarde, nommé à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE), a annoncé l’institution de Bretton Woods.

Dans un communiqué, le Conseil d’administration du FMI a dit « prendre note de la nomination de Christine Lagarde, directrice générale du FMI, à la présidence de la Banque centrale européenne ».

« Nous acceptons la décision de Madame Lagarde de quitter provisoirement ses fonctions de directrice générale du FMI pendant la période de nomination. Nous avons pleinement confiance en David Lipton, premier directeur général adjoint, en tant que directeur général par intérim du FMI », ajoute le communiqué.

Lipton, 65 ans, occupait le poste de DG adjoint du FMI depuis le 1er septembre 2011. Auparavant, il était assistant spécial du président américain Barack Obama et avait occupé les fonctions de Directeur principal des Affaires économiques internationales au Conseil national économique et au Conseil national de sécurité à la Maison Blanche.

Il avait également été Directeur général du groupe bancaire Citigroup, où il dirigeait la division de la gestion des risques mondiaux.

Plus tôt dans la journée, les dirigeants européens sont parvenus, à Bruxelles, à un accord sur les nominations des prochains dirigeants de l’Union européenne (UE) en confiant quatre de ses postes clés à deux femmes, l’Allemande Ursula von der Leyen et la Française Christine Lagarde, et deux hommes, le Belge Charles Michel et l’Espagnol Josep Borrell.

Lagarde, 63 ans, s’est dite « très honorée d’avoir été nominée pour la présidence » de la BCE, et a décidé de quitter provisoirement ses fonctions à la tête du FMI le temps du processus de nomination.

« En consultation avec le Comité d’éthique du Conseil d’administration, j’ai décidé de quitter provisoirement mes fonctions de DG du FMI durant la période de nomination », a-t-elle annoncé dans un communiqué rendu public par le FMI.