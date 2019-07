Le Président de l’Assemblée Nationale du Kenya, Justin Muturi, a plaidé, à Nairobi, pour un « partenariat stratégique et fructueux » entre les Parlements du Kenya et du Maroc, « deux pays africains leaders qui disposent d’atouts majeurs les prédisposant à collaborer et à coopérer ensemble au service de leurs économies complémentaires ».

Lors d’un entretien avec l’ambassadeur du Maroc au Kenya et au Burundi, Mokhtar Ghambou, le président de l’Assemblée Nationale Kényane a exprimé, à cet effet, sa disposition à conduire une délégation composée de l’ensemble des présidents des commissions parlementaires pour une visite au Maroc qui sera destinée à explorer les moyens et voies devant aboutir à un partenariat à la fois « stratégique » et « fructueux » entre les deux institutions parlementaires des deux pays.

Pour Muturi, ce partenariat parlementaire est de nature à permettre aux institutions parlementaires des deux pays de parler d’une seule voix et de défendre leurs intérêts dans les foras internationaux et régionaux et aussi de baliser la voie à d’autres types de coopération entre deux pays qui se prévalent comme deux hubs économiques au niveau du continent africain.

Il permettra aussi, a-t-il ajouté, de trouver des solutions pacifiques aux conflits qui surviennent sur le continent africain. Se félicitant du retour du Maroc à sa famille africaine, le président du parlement kényan a mis en avant le leaderships du Maroc au niveau africain et salué sa politique de l’eau ainsi que son expérience avérée dans les domaines agricole, des barrages et des énergies renouvelables, une expérience, a-t-il dit, dont le Kenya espère bénéficier.

Dans le domaine agricole, Muturi a exprimé la volonté de son pays de bénéficier de l’expertise du groupe OCP, déjà présent au Kenya, pour diversifier et immuniser la production agricole du pays.

Pour sa part, Ghambou a mis en relief la politique africaine du Maroc ainsi que les efforts consentis par le Royaume en vue d’assurer le développement commun et tous azimuts du continent.

Il a souligné que le Royaume, sous la conduite du Roi Mohammed VI, œuvre à réaliser le développement sur le continent africain. Le Maroc, de par ses nombreux atouts, sa situation géographique, son climat des affaires, ses infrastructures avancées et sa proximité des plus grands centres financiers internationaux, constitue une passerelle stratégique pour les investisseurs souhaitant tirer profit des opportunités économiques offertes par l’Afrique.

L’ambassadeur a aussi indiqué qu’un rapprochement entre les parlements kényan et marocain devra bannir les « barrières linguistiques » qui s’érigent parfois en obstacles devant la conclusion de partenariats fructueux entre les deux pays.

Justin Bedan Njoka Muturi est le septième président de l’Assemblée nationale du Kenya, en poste depuis 2013. Il est le premier président à siéger à la suite du rétablissement du Parlement bicaméral, mandaté par la constitution de 2010.