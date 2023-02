Étalée sur une superficie de 10 ha, la ZAE de Fnideq, dont la gestion est confiée à une société de gestion de la ZAE de Fnideq affilié au groupe TMSA, est dotée d’infrastructures et d’équipements de dernière génération avec 76 entrepôts adaptés aux commerces et distribution.

Cette zone est destinée aux activités d’importation à travers le port de Tanger Med, pour la mise en place d’une offre de commerce de gros et semi-gros destinée au marché domestique, et à une distribution nationale et continentale.

Il est à noter que cette zone, d’un investissement global de 200 millions de dirhams, s’inscrit dans le cadre du programme intégré de développement économique et social de la province de Tétouan et la préfecture de M’diq-Fnideq.

Cet événement ambitionne également d’examiner les moyens de permettre aux commerçants des différentes provinces de la région de s’approvisionner auprès des entreprises installées dans la zone et de bénéficier des mécanismes de suivi dans les domaines de la promotion des ventes et du marketing.

Ces journées, organisées jusqu’au 26 février, visent à mettre en lumière l’importance de la ZAE de Fnideq, informer les commerçants et les acteurs économiques sur les avantages de l’investissement dans cette zone, mettre en exergue le rôle et les services offerts par les institutions opérant dans la région, et à renforcer la communication entre les commerçants de la région.

La cérémonie d’ouverture de cet événement s’est déroulée en présence du gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq, Yassine Jari, du président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdellatif Afilal, du directeur général de centre régional d’investissement (CRI), Jalal Benhayoun, et de nombre d’acteurs économiques et institutionnels, et d’élus.

Les commerçants installés dans la zone bénéficient d’un ensemble d’avantages pour assurer l’accélération et la facilitation des procédures d’import-export. Ces avantages portent sur l’accompagnement des personnes physiques et sociétés dans la création de leur business qui leur ouvrent la voie pour être éligible à toutes les incitations de l’État (subvention directe et indirecte, formation, assistance technique, sécurité sociale, assurance maladie, etc.), et la tarification locative adaptée et attractive plus une subvention du loyer à 50% pendant les premiers 24 mois.

A cela s’ajoutent une adaptation logistique dédiée à cette zone d’activité économique, des scellés normaux et électroniques entre le complexe Tanger Med et la ZAE, un accompagnement particulier de la part de toutes les administrations (ADII, MCI, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et autres organismes de contrôle) dans la fluidisation des entrées, sorties et opérations, ce qui renforce davantage la compétitivité de la Zone et sa distribution.