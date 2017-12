Infomédiaire Maroc – Le ministère délégué chargé de la réforme de l’administration et de la fonction publique a annoncé le lancement de concertations nationales au sein des départements de la fonction publique, à travers l’organisation d’un sondage d’opinion autour de la révision du système de la fonction publique, prévu du 25 décembre au 25 janvier prochain.

Cette initiative s’assigne pour objectif de connaitre les avis et propositions des fonctionnaires des administrations publiques et des collectivités territoriales concernant la réforme escomptée et de leur permettre de participer positivement et efficacement dans la restructuration de ce système, indique un communiqué du ministère.

A noter que les résultats de ce sondage seront examinés, lors des travaux du forum national sur “la restructuration du système de la haute fonction publique”, prévu vers la fin du mois de février prochain à Rabat, visant à approfondir le débat à ce sujet.

Rédaction Infomédiaire