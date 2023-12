Le Conseil de gouvernement a examiné et approuvé, ce lundi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du Haut Commissariat au Plan, Samir Issara et Imane Benqlilou ont été nommés respectivement directeur des ressources humaines et des affaires générales, et inspectrice générale, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Département de l’éducation national, Fouad Rouadi a été nommé directeur de l’académie régionale de l’Education et de la Formation Fès-Meknès.

Au niveau du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, Zakaria Hachlaf a été nommé secrétaire général du Département du développement durable.

Au ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, département de la Culture, Mustapha Jlok a été nommé directeur du Patrimoine culturel, a ajouté le ministre.