Le Conseil de gouvernement a approuvé, ce jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise de l’Emploi et des Compétences – Département de la Formation professionnelle, Anouar Alaoui Ismaili et Naima Sabiri ont été nommés respectivement Directeur de la planification et de l’évaluation et Directrice de la formation en milieu professionnel, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohamed Belkasmi a été nommé Doyen de la Faculté des sciences Dhar El Mahraz à Fès, a-t-il ajouté.

Au niveau du ministère de l’Équipement et de l’Eau, Abdelkebir El Alouaoui a été nommé Directeur des aménagements hydrauliques à la Direction Générale de l’Hydraulique.

En ce qui concerne le Haut-Commissariat au Plan, Oussama Morsli a été nommé à la tête de la Direction de la Statistique.