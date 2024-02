Le Conseil de gouvernement a approuvé jeudi des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abdellah Mellouki a été nommé directeur de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de Tétouan, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

En ce qui concerne le ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Lhoucine El Yazidi a été nommé directeur des ressources humaines, du budget, et des affaires générales et Nour El Amarti a été nommée directrice de la coopération internationale et du partenariat.

Au niveau du ministère de l’Industrie et du Commerce, Youssef Fadil a été nommé directeur général de l’Industrie, a ajouté Baitas.