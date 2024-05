Le Conseil de gouvernement a approuvé, ce jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Adil Zerouali Amri a été nommé directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de l’Oriental, alors qu’au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Said El Marzouki a été nommé directeur de l’Ecole nationale de Commerce et de Gestion de Kénitra, a fait savoir le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Equipement et de l’Eau, Abdelhamid Azmani a été nommé Directeur des Systèmes d’Information et du Numérique, a ajouté Baitas.